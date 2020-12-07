لبنان | اتحاد نقابات العمال: رفع الدعم عن المحروقات سينعكس كارثة تطال الجميع

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 7 ديسمبر 2020 01:13 صباحاً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 6 - ديسمبر - 2020 11:31 مساءً

أكد اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في الجنوب رفض رفع الدعم عن المحروقات لأن الأمر سينعكس كارثة اقتصادية تطال الجميع، وخاصة الفئات العمالية، إن لجهة انعدام القدرة الشرائية لثلثي الشعب اللبناني وارتفاع اسعار السلع وتأثرها بارتفاع أسعار النقل، أو لجهة اعتماد اساس غير اقتصادي اجتماعي في مقاربة عملية رفع الدعم، وكأن البلاد بخير.

ورأى في بيان، ان التوجه الى رفع الدعم عن السلع الحيوية يلغي ضرورة البحث عن مخارج اصلاحية وجريئة تحيد الطبقات الفقيرة عن مقصلة الاستخفاف بمصالح الناس، وان خطوط رفع الدعم عن مادة البنزين ستكون شعلة تحرق ما تبقى من القليل الذي بقي من البلاد، وينذر بتسريع الانهيار الاقتصادي.