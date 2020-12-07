كتبت أسماء لمنور في الاثنين 7 ديسمبر 2020 01:13 صباحاً - منذ 3 ساعات حالات جديدة بـ"كورونا" على متن رحلات وصلت إلى بيروت أعلنت وزارة الصحة العامة استكمال فحوص PCR لرحلات إضافية وصلت الى مطار بيروت بتاريخ 1 و4 و5-12-2020، مشيرة الى أن النتائج أظهرت تسجيل 25 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | وزارة الصحة: 25 حالة جديدة في نتائج فحوصات لرحلات إضافية وصلت الى بيروت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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