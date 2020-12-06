لبنان | رصاص طائش في احتفال يتسبب بوفاة شاب في بلدة وادي الجاموس

قتيل نتيجة إطلاق نار (تعبيرية)
توفي الشاب “خ.دريعي” من بلدة وادي الجاموس إثر اصابته برصاصة طائشة جراء اطلاق النار ابتهاجاً في احدى البلدات القريبة، وفق ما نقلت صحيفة النهار.
ونقلت الجثة إلى مركز اليوسف الإستشفائي في حلبا، في وقت سادت حالة من الغضب والاستنكار بلدة وادي الجاموس. ووفقاً للنهار، فإنّ إطلاق الرصاص جاء احتفاء بموقع تسلّمه أحد الضباط في الدولة.
وإثر ذلك، أصدر وجهاء عائلة “العمري” في برقايل بياناً أدانوا فيه اطلاق الرصاص العشوائي الذي حصل في برقايل مساء اليوم”، مؤكدين “استنكارهم ورفضهم لاي ظهور للسلاح مع كائن من كان”.
وأضاف البيان: “نؤكد ان أسرتنا لم تطلق الرصاص ونعلن اننا بريئين ممن يحمل السلاح ويستعمله سواء من بيت العمري او من غير عائلة”.
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