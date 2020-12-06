لبنان | برعاية البطرك الراعي.. المدير العام للزراعة أطلق حملة تحريج غابة القديسة رفقا

كتبت أسماء لمنور في الأحد 6 ديسمبر 2020 09:14 مساءً - منذ ساعة واحدة

أطلق المدير العام لوزارة الزراعة لويس لحود، حملة تحريج بلدة حملايا وغابة القديسة رفقا، برعاية البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي ممثلا بالنائب العام البطريركي المطران أنطوان عوكر، وحضور الرئيس أمين الجميل، النائب أدي معلوف ورئيس بلدية حملايا ديلور أبي شبل، وذلك خلال قداس أحد مولد يوحنا المعمدان الذي احتفل به المطران عوكر في كنيسة مار جرجس في حملايا.

وأكد لحود حرص وزير الزراعة عباس مرتضى على زيادة المساحات الحرجية للحد من التصحر، ودعم وزارة الزراعة كل حملات التشجير في مختلف المناطق، داعيا البلديات في عيد الشجرة الى “الحفاظ على الثروة الحرجية والتعاون مع مراكز الاحراج لضبط المخالفات”.

ولفت لحود الى أن وزارة الزراعة تركز على التنمية الزراعية والريفية بالتعاون مع البلديات لتثبيت الأهالي في قراهم وبلداتهم.

وبعد القداس، انتقل المطران عوكر والجميل ومعلوف ولحود إلى غابة القديسة رفقا حيث بارك عوكر الموقع برش الماء المقدس وقاموا بزرع أرزة في الموقع.