لبنان | الوضع الصحي في بعلبك الهرمل أصبح خطيرا للغاية

كتبت أسماء لمنور في الأحد 6 ديسمبر 2020 07:14 مساءً - منذ 58 دقيقة

أكد محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر أن “الوضع الصحي في بعلبك الهرمل أصبح خطيرا للغاية”، وأهاب بالمواطنين “التقيد التام بإجراءات الوقاية حفاظا على السلامة العامة”.

وأضاف خضر 3 بلدات في البقاع الشمالي إلى اللائحة التي يتوجب عليها إقفال مدارسها الرسمية والخاصة لمدة أسبوع إضافي.

وجاء في تغريدة له عبر “تويتر”: “‏إضافة للائحة السابقة، وبعد التواصل مع وزارة التربية، سيتم إقفال المدارس في كل من: رأس بعلبك، الفاكهة – جديدة والعين، على ان تستمر الدروس عن بعد”.

وكان خضر قد أوضح أن الإصابات بكورونا في المحافظة مرتفعة جدًا فتواصل أمس مع وزارة التربية لاتخاذ قرار إقفال مدارس في 12 بلدة بالمحافظة.

وطالب في حديث للـLBCI بتوسيع صلاحيات البلديات في تطبيق إجراءات كورونا.

في سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 1236 إصابة جديدة بكورونا و9 حالات وفاة في لبنان خلال الساعات الـ 24 الماضية.

في التوازي، أعلن مدير مستشفى رفيق الحريري الجامعي فراس الأبيض عبر حسابه على تويتر أن اول دفعة من لقاح الكورونا ستصل في منتصف شباط بحسب وزارة الصحة العامة، وأوضح أن لقاح فايزر سيتطلب استعدادا لوجستيا كبيرا قبل نشره وستغطي الكمية عددا محدودا من السكان لتشمل اولا العاملين في مجال الرعاية الصحية والمرضى المعرضين لمخاطر عالية.

وكشف أن اللقاح سيكون مجانيًا وفقًا لمصادر وزارة الصحة، معتبرا أن المهم أن يتم توزيع اللقاح بطريقة شفافة وعادلة وان يلتزم المواطنون بالمواعيد المحددة لهم.