لبنان | الصحة: 9 وفيات و1236 إصابة جديدة بكورونا

كتبت أسماء لمنور في الأحد 6 ديسمبر 2020 07:14 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 6 - ديسمبر - 2020 5:50 مساءً

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 1236 إصابة جديدة بكورونا و9 حالات وفاة في لبنان خلال الساعات الـ 24 الماضية.

في سياق متصل، أعلن مدير مستشفى رفيق الحريري الجامعي فراس الأبيض عبر حسابه على تويتر أن اول دفعة من لقاح الكورونا ستصل في منتصف شباط بحسب وزارة الصحة العامة، وأوضح أن لقاح فايزر سيتطلب استعدادا لوجستيا كبيرا قبل نشره وستغطي الكمية عددا محدودا من السكان لتشمل اولا العاملين في مجال الرعاية الصحية والمرضى المعرضين لمخاطر عالية.

وكشف أن اللقاح سيكون مجانيًا وفقًا لمصادر وزارة الصحة، معتبرا أن المهم أن يتم توزيع اللقاح بطريقة شفافة وعادلة وان يلتزم المواطنون بالمواعيد المحددة لهم.

وقال الأبيض:” سيتبع ذلك بالتأكيد وصول المزيد من اللقاحات، على الرغم من أن الكمية والتاريخ لا يزالان غير واضحين. وفقًا لخبراء الصحة، تتطلب العودة إلى الحياة الطبيعية أن يكتسب اكثر من ٦٠ ٪ من السكان مناعة ضد الفيروس، ويفضل أن يكون ذلك عن طريق التطعيم. هل سيوفر اللقاح مناعة طويلة الأمد؟”.

وكشف أن الدراسات الحديثة تشير إلى أن اللقاحات يمكن أن تؤدي إلى مناعة لأشهر على الاقل، كما أن نشر اللقاح على نطاق واسع سيوفر للبنان بالتأكيد مزيدًا من الاجوبة ويمكن للفيروسات أحيانًا أن تكتسب تغيرات جينية تجعل اللقاحات أقل فعالية، وقد لا تتذكر الخلايا المناعية الفيروس عندئذ.

وأكد أن هناك عدة حالات موثقة لمرضى أصيبوا سابقًا بالكورونا وتعافوا، ثم أصيبوا بالفيروس للمرة الثانية في وقت لاحق، معتبرا أن هذا نادر جدًا، لكنه يثير تساؤلات حول طول امد المناعة بعد الاصابة إذ يمكن أن تعطي اللقاحات مناعة بطريقة مختلفة عن العدوى.