وفاة مواطنة
انتشرت صورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمسعف في الصليب الأحمر يحتضن طفلة صغيرة فقدت والديها بحادث سي مروع مساء أمس السبت.
ونشرت الصورة صفحة “يازا” عبر حسابها على “تويتر” صورة مؤثرة لمسعف من الصليب الأحمر وهو يحضن الطفلة التي فقدت اهلها بحادث سير مأساوي ليل امس على اوتوستراد الأسد.
وأدى الحادث إلى وفاة الأب والأم ونجاة الطفلة بعدما حمتها الأم بجسدها.
ووقع الحادث أوتوستراد الأسد باتّجاه الجنوب ما بين سيارة كيا وسيارة تويوتا، بحيث استقرّت سيارة الكيا على التويوتا وأدّت إلى وفاة الأب والأم.
يذكر أن غرفة التحكم المروري نشرت صباح اليوم إحصاءات الوفيات والجرحى في حوادث السير خلال الـ24 ساعة الماضية. وجاء في الإحصاء: 4 قتلى و16 جريحاً في 11 حادثاً خلال الساعات الـ 24 الماضية.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | بالصورة – حادث سير مروع يُفقد طفلة والديها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت بيروت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.