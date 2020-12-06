لبنان | طقس غائم مع ارتفاع بدرجات الحرارة في الأيام المقبلة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 6 ديسمبر 2020 04:14 مساءً - توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس ‏غدا غائما جزئيا الى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع ‏بدرجات الحرارة واحتمال تساقط بعض الامطار الخفيفة صباحا. كما ‏تنشط الرياح أحيانا. وجاء في النشرة الآتي:‏

‏- الحال العامة: طقس متقلب يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط ‏يتحول الى ماطر اعتبارا من بعد ظهر يوم الثلاثاء ليعود فيستقر ‏اعتبارا من بعد ظهر الاربعاء.‏

المعدل المتوسط لدرجات الحرارة لشهر كانون الأول على الساحل: من ‏‏13 الى 21 درجة مئوية في الظل. فيما معدل المتساقطات لهذا الشهر ‏هو 164 ملم.‏

‏- الطقس المتوقع في لبنان:

اليوم غائم جزئيا الى غائم مع ضباب على ‏المرتفعات دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة ورياح ناشطة أحيانا ‏خاصة في الجنوب، تتساقط أمطار خفيفة متفرقة خاصة في المناطق ‏الجنوبية والشمالية خلال الفترات الصباحية والمسائية. كما نحذر من ‏خطر الانزلاقات على الطرق.

الإثنين:غائم جزئيا الى غائم بسحب ‏متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة و احتمال تساقط بعض ‏الامطار الخفيفة صباحا. كما تنشط الرياح أحيانا.

الثلاثاء:قليل الغيوم ‏الى غائم جزئيا مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة، يتحول تدريجيا ‏خلال النهار الى غائم وتتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا مع ‏حدوث برق ورعد ورياح ناشطة تصل سرعتها الى حدود ال60 ‏كلم/س كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 2100 متر وما فوق ويتكون ‏الضباب على المرتفعات.‏

الأربعاء: غائم جزئيا الى غائم مع ضباب على المرتفعات وانخفاض ‏في درجات الحرارة واحتمال تساقط امطار محلية خفيفة حتى فترة بعد الظهر حيث يبدأ ‏الطقس بالتحسن والاستقرار.‏

‏- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 10 الى 24 درجة، فوق ‏الجبال من 7 الى 14‏

درجة، في الداخل من 5 الى 14 درجة.‏

‏- الرياح السطحية: جنوبية شرقية الى جنوبية غربية، سرعتها بين 10 ‏و 30 كم/س.‏

‏- الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب ‏الضباب.‏

‏- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و 85 %.‏

‏- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج.‏

‏- حرارة سطح الماء: 23درجة.‏

‏- الضغط الجوي: 764 ملم زئبق.‏

‏- ساعة شروق الشمس: 06:29 .‏

‏- ساعة غروب الشمس: 16:29 .‏