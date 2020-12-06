لبنان | المطران عودة: العالم فقد ثقته بلبنان بسبب ‏فـساد السياسيين

كتبت أسماء لمنور في الأحد 6 ديسمبر 2020 04:14 مساءً - منذ ساعتين

‏ ‏قارن متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس ‏‏عودة ‏سيرة القديس نيقولاوس الذي ساعَـدَ المُحتاجينَ والمُـتَأَلِّمين، في ‏‏عظة الأحد، مقارنة بينه وبين “زُعَماء بَلَدِنا الذين حَوَّلوا الجَميعَ إلى ‏‏مُحتاجين، وجَعَلوا الجَميعَ يَـتَأَلَّمون. العالَـمُ فَقَدَ ثِـقَتَهُ بِلبنانَ بِـسَـبَـبِ ‏‏فـسادهم الذي جعلوه قانونًا، ومحاسبةٍ تهرّبوا منها ودفنوها، فَأَزهَرَ ‏‏الـظُّلمُ ويَبِسَتِ العَـدالَة”.‏

وقال: “إنّهم سَقوا كُلَّ رَوافِدِ الدَّولَةِ مِن ماءِ فَـسادِهم، فَأَقـحَلَ الوَطنُ ‏‏لِعَدَمِ تَوافُرِ نَبعٍ عَذبٍ يُروي عَطَـشَهُ إلى الحَقيقَةِ والعَـدالَةِ والازدِهار.‏

فَإلى مَتى سَـتُمعِنونَ الطَّعـنَ في خاصِرَةِ وَطنِكُم، بِـخِـنجَرِ عَـدَمِ وَلائِكُـم ‏‏له، واستهتارِكم بـواجـباتِكم تجاهه؟ لم يبقَ إلاّ أشـلاءُ وطن، وما نحن ‏‏بحاجةٍ إليه هو تحريرُ ما تـبـقّـى مـن الـوطـن مـن قـبـضةِ السياسيين، ‏‏وسـوءِ إدارتِهم، وقـلةِ إحساسِهم بالمسؤولـية وبـفــداحةِ الوضعِ الـذي ‏‏أوصلونا إليه”.‏

وأضاف: “لقد كان القِـدِّيـسُ نـيقولاوُس مَـدرَسَـةٌ في العَطاء لا الأَخذ، ‏‏أَمَّا زُعَماءُ الأَرضِ فَـمَدرَسَـةٌ في الأَخذِ، وفي الجشع. سَـفـينَةُ لُبنانَ ‏‏تَغرَق، وسَـتُغرِقُ الجَميعَ مَعَها إِنْ لَمْ يَتِمَّ إِصلاحُ الثُّقوبِ فيها. لِذَلِكَ، يا ‏‏أَحِبَّة، إِنِ اخْتَرتُمُ اتِّباعَ أَحَد، فلا تَختاروا غَيرَ الله، لأَنَّهُ الوَحيدُ القادِرُ ‏‏على خَلاصِكُم، بِـشَفـاعاتِ القِدِّيـسِ نـيقولاوس، المُنَجّي مِنَ الغَرَق”.‏