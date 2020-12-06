لبنان | كلودين عون تطالب الـLBCI‏ بالاعتذار: أقرب المقربين حرضوا

كتبت أسماء لمنور في الأحد 6 ديسمبر 2020 04:14 مساءً - منذ 3 ساعات

‏بعد التقرير الذي عرض على محطة الـLBCI، امتعضت رئيسة الهيئة ‏الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية كلودين عون ‏روكز مطالبة المحطة ‏الاعتذار.‏

وكتبت سلسلة تغريدات عبر “تويتر”، وقالت: “أحبائي، إن الراي العام ‏يعلم علم اليقين ما انا عليه. لسنوات خلت، عملت بكل شفافية وأخلاقية ‏في الشأن العام والشأن الخاص. المطلوب من الـLBCI‏ الإعتذار في ‏نشرتها الإخبارية المسائية”.‏

وأكدت أنه في حال ارتأت الـLBCI‏ عدم الاعتذار، ستذهب حتماً ‏للقضاء اللبناني، وعندها ستتمنى على كل وسائل الإعلام مواكبة ‏الجلسات العلنية لتبيان الحقيقة. ‏

ورأت عون أن هنالك من حرض وبأجندة سياسية ومن أقرب ‏المقربين، معتبرة أنه بات يعلم أنها تعلم، وأكدت أنها لن تقبل إلا ‏بالحقيقة وباسم الشعب اللبناني.‏