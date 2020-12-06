- 1/2
- 2/2
جورج عقيص
رحب عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عقيص بأي خطوة جديّة لمكافحة الفساد.
كما وطالب بإعادة درس قانون رفع السرية المصرفية عن الاشخاص المعرضين سياسياً الذي اعاده رئيس الجمهورية الى المجلس النيابي لمناقشته مجدداً.
وأوضح عقيص أنه بدأ تطبيق قانون الاثراء غير المشروع الجديد رقم 189/2020.
ورحّب في سلسلة تغريدات عبر “تويتر” بأي خطوة جديّة لمكافحة الفساد ومعاقبة الفاسدين.
وطالب في هذا المجال باستكمال اجراءات تشكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لدورها المكمّل في التقصي والملاحقة والكشف الدوري على صحة تصاريح الذمة المالية.
وقال المطلوب من مجلس القضاء الاعلى ونقابة المحامين انتخاب وتسمية ممثليهم في الهيئة، وانتظار استكمال تشكيلها من قبل الحكومة العتيدة.
كما طالب عقيص بإعادة درس قانون رفع السرية المصرفية عن الاشخاص المعرضين سياسياً الذي اعاده رئيس الجمهورية ميشال عون الى المجلس النيابي لمناقشته مجدداً.
وأضاف، “يبقى النظر وعن قرب بأمرين اساسيين:
أ- عدم اغراق القضاء بدعاوى الاثراء غير المشروع الامر الذي يتطلب تنظيماً داخلياً في النيابات العامة وقضاء التحقيق لمواجهة كمّ الدعاوى الذي يمكن ان يقدّم
ب- موقف القضاء من مسألة حصانة السياسيين، على الرغم من وضوح النص الجديد الذي يجرّدهم منها.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | عقيص: لاستكمال اجراءات تشكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت بيروت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.