لبنان | كورونا يمدّد اقفال المدارس في هذه البلدات

كتبت أسماء لمنور في الأحد 6 ديسمبر 2020 11:18 صباحاً - منذ 5 دقائق

يواصل فيروس كورونا إنتشاره في لبنان بوتيرة متسارعة، حيث أصبح العدد اليومي للإصابات يتخطى الـ 1000 إصابة.

توازيا أكد محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر أنه وبعد التواصل مع وزارة التربية، سيتم تمديد اقفال المدارس في بلدات: بعلبك، بريتال، اللبوة، بدنايل، النبي شيت، دورس، طاريا، الهرمل، القصر، الكويخ، تمنين التحتا، اليمونة، عرسال وحوش الرافقة. وأشار خضر الى ان هذا القرار يأتي بسبب العدد المرتفع للإصابات بفيروس كورونا في هذه البلدات. وأكد خضر أن التعليم عن بعد سيستمر تزامنا مع اقفال هذه المدارس.

في سياق متصل أعلن رئيس بلدية تلبيرة في سهل عكار، عبدالحميد سقر أن “نتيجة فحص PCR لاحد أبناء البلدة أتت إيجابية.

ولذلك طلب من جميع “الذين خالطوه التزام الحجر المنزلي وإجراء الفحوص اللازمة، حفاظا على سلامتهم وسلامة عائلاتهم.

وجدد الطلب من جميع الاهالي التزام إجراءات الوقاية الضرورية لناحية وضع الكمامة والتعقيم واحترام مسافات التباعد الامنة حفاظا على السلامة العامة”.