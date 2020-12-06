لبنان | كيف افتتح سعر صرف الدولار في السوق السوداء اليوم؟

كتبت أسماء لمنور في الأحد 6 ديسمبر 2020 11:18 صباحاً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 6 - ديسمبر - 2020 9:46 صباحًا

بعد أن اقفل سعر صرف الدولار في السوق السوداء مساء امس ما بين 8175 و8225 ليرة لبنانية للدولار الواحد، سجل سعر صرفه اليوم ما بين 8150 ليرة و8250 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

إلى ذلك، أعلنت نقابة الصرافين تسعيرة صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية ليومي السبت والأحد في 5 و6/12/2020 حصراً وبهامش متحرك بين: الشراء بسعر 3850 كحد أدنى والبيع بسعر 3900 كحد أقصى.

ويشهد لبنان أسوأ انهيار اقتصادي منذ عقود، يتزامن مع شحّ الدولار وفقدان العملة المحلية أكثر من نصف قيمتها، عدا عن ارتفاع معدل التضخم، ما جعل قرابة نصف السكان تحت خط الفقر.

ودفعت هذه الأزمة مئات آلاف اللبنانيين للخروج إلى الشارع منذ 17 تشرين احتجاجاً على أداء الطبقة السياسية التي يتهمونها بالفساد والفشل في إدارة الأزمات المتلاحقة.