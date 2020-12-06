لبنان | أبو الحسن: بئس هذا الزمن الذي أصبح فيه القضاء غب الطلب!

كتبت أسماء لمنور في الأحد 6 ديسمبر 2020 11:18 صباحاً - منذ ساعتين

إعتبر النائب هادي أبو الحسن أن، “إختلاق المعارك الوهمية لإظهار الشفافية والتعمية على ارتكاباكم، خلت من ابسط قواعد الاخلاق والموضوعية وانتم توجهون الاتهام لمن اصبح في دنيا الحق وتشهرون بمن لم توجه اليهم التهمة وفق الأصول”.

وتابع عبر “تويتر”: ملفاتكم ترتكز على انتهاكات فاضحة للكرامات، بئس هذا الزمن الذي اصبح فيه القضاء غب الطلب.​