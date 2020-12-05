لبنان | دياب تلقى برقية تهنئة بذكرى الاستقلال من نظيره الكويتي

كتبت أسماء لمنور في السبت 5 ديسمبر 2020 09:17 مساءً - منذ ساعة واحدة حسان دياب تلقى رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، برقية تهنئة من رئيس مجلس الوزراء الكويتي صباح خالد الحمد الصباح بمناسبة الذكرى السابعة والسبعين لاستقلال لبنان، جاء فيها التالي: “بهذه المناسبة نبعث إليكم بأخلص التهاني وأطيب التبريكات، مشيدين بالعلاقات الأخوية الوثيقة التي تربط بين بلدينا الشقيقين، مؤكدين حرصنا على تعزيز العلاقات الثنائية ومجالات التعاون القائمة لما فيه تحقيق مصالح شعبينا الشقيقين”.

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