لبنان | إليكم القرار الجديد من وزير الداخلية محمد فهمي

كتبت أسماء لمنور في السبت 5 ديسمبر 2020 07:13 مساءً - منذ ساعتين آخر تحديث: 5 - ديسمبر - 2020 4:55 مساءً وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي صدر عن وزير الداخلية محمد فهمي قراراً يقضي بتمديد العمل بمضمون القرار رقم 1495 تاريخ 29/11/2020 المتعلقّ بتعديل التدابير والاجراءات الوقائية لمواجهة وباء كورونا، وذلك لغاية الساعة الخامسة صباحاً من نهار الإثنين الواقع فيه 14/12/2020. ويعمل بهذا القرار فور صدوره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

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