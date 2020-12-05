الناطق الرسمي بإسم "اليونيفيل" أندريا تيننتي
أوضح الناطق الرسمي باسم “اليونيفيل” أندريا تيننتي، أن “مجموعة كبيرة من المدنيين أوقفت في 4 كانون الأول، قافلة لليونيفيل في قرية كوثرية السياد في جنوب لبنان، في أثناء عودتها إلى قاعدتها في منطقة عمليات اليونيفيل, وأخذ المدنيون معدات وأجهزة الدورية”.
وقال: “حضرت القوات المسلحة اللبنانية إلى المنطقة، وبعد أن سيطرت على الوضع، تمكنت قافلة اليونيفيل من مغادرة القرية، على الرغم من عدم إعادة المعدات إلى قوة حفظ السلام”.
وأضاف: “إن الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، لطالما شجبا بشدة مثل هذه الحوادث, وحرية الحركة الكاملة لليونيفيل وأمن أفرادها وسلامتهم، جزء لا يتجزأ من التنفيذ الفعال لمهامها, ويتعين على السلطات اللبنانية، ضمان سلامة حركة قوة اليونيفيل وأمنها وحريتها”.
وختم: “إشارة الى أن اليونيفيل والقوات المسلحة اللبنانية تحققان في ملابسات الحادث”.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | تيننتي: على السلطات اللبنانية ضمان سلامة حركة اليونيفيل وحريّتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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