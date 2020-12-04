لبنان | “كورونا” يمدد تعليق الجلسات في المحاكم والدوائر القضائية

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 4 ديسمبر 2020 07:17 مساءً - منذ 23 دقيقة

صدر عن وزيرة العدل ماري كلود نجم ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود البيان الآتي:عطفا على التعاميم الصادرة سابقا، ونظرا للظروف الإستثنائية المستمرة المتعلقة بفيروس كورونا، وانسجاما مع مقررات مجلس الوزراء تاريخ 24/4/2020، نقرر ما يلي:

– يمدد تعليق الجلسات لغاية 4/5/2020 صباحا وذلك في المحاكم والدوائر القضائية كافة، بإستثناء جلسات إصدار الأحكام.

– تستمر المراجع القضائية الجزائية في البت بطلبات تخلية سبيل الموقوفين، وفقا للتعاميم الصادرة بهذا الصدد عن مجلس القضاء الأعلى وعن النائب العام التمييزي.

– تستمر المراجع القضائية المدنية المختصة في اتخاذ التدابير المستعجلة حيث تدعو الحاجة.

– تؤمن الأعمال الإدارية في الأقلام بحدها الأدنى، من خلال تواجد موظفين إثنين، ضمن مداورة بين الموظفين يشرف على تحديدها الرئيس الأول في كل محافظة.