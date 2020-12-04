لبنان | بالفيديو: محتجون يحاصرون رياض سلامة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 4 ديسمبر 2020 06:14 مساءً - منذ 5 دقائق

اقتحمت مجموعة من المحجتين احد مداخل معهد الـ”ESA Business School” حيث يتواجد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة والوزير السابق محمد شقير والسفيرة الفرنسية لدى لبنان. وردد المحتجون كلمة “حرامي” وحاصرو كل مداخل المبنى.

ووقع إشكال بين المحتجين وعناصر حماية المعهد. واستقدمت القوى الامنية تعزيزات إلى المكان.