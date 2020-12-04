لبنان | توقيف رجل الأعمال اللبناني الفرنسي زياد تقي الدين بناء على طلب من الانتربول

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آخر تحديث: 4 - ديسمبر - 2020 4:58 مساءً
زياد تقي الدين
بناء على طلب من الانتربول، أوقفت السلطات اللبنانية رجل الأعمال اللبناني الفرنسي زياد تقي الدين، الذي يُعد أحد الشهود الأساسيين في قضية التمويل الليبي لحملة الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، وفق ما أفاد به مصدر قضائي لوكالة فرانس برس.
وقال المصدر إن “شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي أوقفت تقي الدين، بناء على برقية وردت الى النيابة العامة التمييزية من الانتربول تتضمن مذكرة توقيف، لكونه مطلوباً من السلطات الفرنسية لتورطه في عمليات فساد وتمويل حملة ساركوزي”.
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