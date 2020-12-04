كتبت أسماء لمنور في الجمعة 4 ديسمبر 2020 06:14 مساءً - منذ ساعتين آخر تحديث: 4 - ديسمبر - 2020 4:15 مساءً وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم غردت وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم على حسابها عبر تويتر بالقول: “يوم استلامي الوزارة رحبت بكل يلي بدن يكونوا جزء من الزمن يلي جايي، والناس هي الحكم. طلاب لبنان ترجموا اليوم بالاقتراع توقن للزمن الجديد: دولة متحررة من القيود الطائفية يلي فرقتن فأبعدتن عن المطالب الجامعة وحرمتن من حقوقن.المعركة طويلة، ولازم يكون نفسنا طويل”.

كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | نجم: طلاب لبنان ترجموا بالإقتراع توقهم للزمن الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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