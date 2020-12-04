لبنان | شريم: الدولة مفسلة والمستقبل المالي مجهول

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 4 ديسمبر 2020 04:15 مساءً - منذ 3 ساعات

أكدت وزيرة المهجرين في حكومة تصريف الأعمال غادة شريم أن “حكومة تصريف الأعمال تقوم في الوقت الحالي بما يطلب منها على أكمل وجه”،مضيفةً “الدولة مفلسة والمستقبل المالي مجهول، وكان واضحا ما قيل في الخارج أنه إن لم تقوموا بتدقيق جنائي ليس هناك مساعدات”.

ولفتت في حديث إذاعي إلى أن “هناك تفاوضا مع شركة “ألفاريز” ولا موانع قانونية في التفاوض مع شركة أخرى، ورئيس الجمهورية ميشال عون يؤكد أن المسألة تسير على السكة الصحيحة”، معتبرةً انه “يجب أن نقوم بتدقيق جنائي لنعرف أين ذهبت أموالنا”.

وأعلنت شريم أن “المفاجأة في وزارة المهجرين كانت أيضا النقص في الارقام والمعطيات الواضحة، ويذكر أن الوزارة لم تستقبل ملفات جديدة من سنة ال2000 إلى اليوم ووجودها ليس مبررا”.

وختمت “لا شك أن تشكيل الحكومة ضرورة قصوى”، سائلةً “هل نحن واثقون أنه إذا تشكلت حكومة ستأتينا المساعدات من دون شروط؟ نتمنى عند تشكيلها السير بالخطة الاقتصادية التي وضعتها حكومة حسان دياب فلا وقت للبدء من الصفر”.