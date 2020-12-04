وزير الصحة حمد حسن
أكد وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن أنه على المؤسسات الاكاديمية الجامعية الدخول بتوأمة مع المستشفيات الحكومية للمساهمة بمواجهة كورونا.
وقال حسن: “الآن هناك 17 مستشفى تستقبل مرضى كورونا في لبنان، ومنظمة الصحة العالمية تساهم معنا في مواجهة الجائحة عبر التغطية بالتمريض وتأمين أجهزة تنفس، وباستطاعتنا استقبال 1000 مريض كورونا”.
وأشار إلى أن النموذج الذي وجد في سجن رومية لمواجهة كورونا يُطبّق في عدد من الأماكن.
ورأى أنه تم عزل كل المصابين بفيروس كورونا في سجن رومية، والتعامل بطريقة صحيحة من قبل السجن مع اصابات كورونا داخله.
وقال حسن: “بالتعاون مع البنك الدولي نعمل على زيادة أقسام كورونا قادرة على استقبال مرضى من المساجين”.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | حسن: 17 مستشفى تستقبل مرضى كورونا في لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت بيروت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.