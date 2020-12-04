لبنان | معوض: المسؤولية جماعية على المنظومة ككلّ بما يحصل في لبنان

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 4 ديسمبر 2020 01:12 صباحاً - منذ ساعة واحدة

اعتبر النائب المستقيل ميشال معوض، أنه “لا يوجد الا أمل واحد في لبنان يكمن بما أسست له الثورة عبر تكوين رأي عام جديد يحاسب على أسس جديدة وهذه الإرادة الحقيقية للتغيير تظهر الآن من خلال انتخابات الجامعات”.

وسأل: اين أصبح التحقيق في انفجار المرفأ؟ وعدونا بتحقيق 5 أيام ومرت أشهر ولم نرى نتيجة للتحقيق، ويخافون الحقيقة بالتأكيد”، مشددا على أن “البقاء في المجلس لم يكن ممكنًا بعد الثورة وانفجار بيروت وبعد كل العقم الموجود والعلك السياسي، وما أنتجته الثورة هو الأساس والمطلوب تحويل القوة الشعبية إلى مشروع متكامل يدخل إلى المؤسسات ويستمر بالضغط في كل مكان للدفاع عن القضية اللبنانية”.

وأكد معوض في مقابلة تلفزيونية، أنه “حينما نخرِج البعد الأخلاقي من السياسي لا يبقى شيئ، لقد استقلت من مجلس النواب أولًا وقبل كل شيء لأنه الأمر الصحيح أخلاقيا في هذه الظروف”، مشيرا الى أن “الحلول تحتاج أولا الى طرح المشاكل بوضوح. فأي حلّ لا يمكن ألا يتناول أولوية السيادة الداخلية والخارجية فواقع لبنان وعزلته الاقليمية مع العرب ليست مشكلة فساد، أولوية تطوير آليات النظام، أولوية هوية ووظيفة لبنان الاقتصادية وأولوية الإصلاحات البنيوية ومحاربة الفساد”.

وعلق على مبادرة نقيب المحامين ملحم خلف، مشيرا الى أنه “لدي ملاحظات جوهرية على تلك المبادرة، حيث أن موضوع السيادة وملف السلاح يغيبان عنها بشكل كامل، فلا حل من دون السيادة ومن دون عودة لبنان الى الشرعية الدولة وتطبيق الحياد”، مبديا موافقته على أننا “نوافق أن الحل هو بدولة مدنية لامركزية، وتطبيق اللاطائفية السياسية يستوجب أولا عدم وجود أحزاب مذهبية البعض منها يمتلك السلاح”.

ولفت النائب المستقيل الى أن “ثمة مسؤولية جماعية على المنظومة ككلّ في كل ما حصل ويحصل في لبنان، ونجدد المطالبة بتحقيق دولي في جريمة انفجار مرفأ بيروت في الرابع من شهر آب، فالضحايا ليسوا مجرد أرقام على الإطلاق”.