لبنان | رياض سلامة: ذهب لبنان حرّ من أي التزام أو رهن

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 4 ديسمبر 2020 01:12 صباحاً - منذ ساعة واحدة

أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في مداخلة عبر برنامج “صار الوقت”، أنّ “ثلث ذهب لبنان موجود في نيويورك، ويردنا تأكيد على وجوده كل سنة، وهو حرّ من أيّ التزام أو رهن، وهناك قانون يمنع الرهن أو البيع”.

وأوضح أنّ “الذهب الموجود في خزنات مصرف لبنان هو بقيمة الثلثين، وفتح هذه الخزنات يتطلب وجود 3 مفاتيح”. يذكر أن النائب المستقيل ميشال ضاهر طالب حاكم مصرف لبنان بالاجابة على السؤال الذي وجّههه في مجلس النواب عمّا اذا كان ذهب لبنان في الولايات المتحدة محرّراً ولا رهن عليه أو تسليفات.

وقال ضاهر: “يجب وضع أرقام الخسائر على الطاولة وأن نمتلك الجرأة للاعتراف بها فالبلد أفلس كما القطاع المصرفي”.

وأضاف: “نريد تشكيلات قضائية نزيهة ومستقلة وكل مَن يريد الدخول الى القضاء يجب ان يرفع السرية المصرفية عن حساباته”.