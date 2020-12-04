لبنان | لا “nescafe” في الأسواق بعد اليوم؟

آخر تحديث: 4 - ديسمبر - 2020 12:08 صباحًا
نيسكافيه
أعلنت “شركة نستله “في لبنان أنها “لن تبيع المزيد من ظروف النيسكافيه”، في الوقت الذي قد يصل سعر الظرف الواحد إلى الـ1500 ليرة بعد ان كان سعره 250 ليرة قبل الازمة الاقتصادية، وقد يصل سعر الكيس الواحد من الـ”nescafe” إلى الـ30 الف، ما سيجعل الناس تتهافت لشرائه”.
وكان لافتا في الاسابيع القليلة الماضية بدء خلو رفوف الدكاكين و”السوبرماركات” في لبنان من ظروف الـ”nescafe” والـ”cofee mate”، حتى أنّ بعض المتاجر الكبرى وضعت سقفا لعدد الظروف التي يحق للفرد أن يشتريها.
يذكر أن لبنان يمر بأزمة اقتصادية غير مسبوقة، إذ أكثر من نصرف الشركات التي صمدت في وجه الأزمات السابقة استسلمت أمام هذا الواقع المر لتغلق أبوابها تدريجياً.
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