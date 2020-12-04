لبنان | جنبلاط: هل وراء مقتل أبو رجيلي تعطيل لتحقيق انفجار المرفأ؟

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 4 ديسمبر 2020 01:12 صباحاً - منذ ساعتين

سأل رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط، في تصريح على وسائل التواصل الإجتماعي: ماذا وراء مقتل العقيد منير ابو رجيلي رئيس مكافحة التهريب سابقا في الجمارك اللبنانية؟ هل ان هذا الحدث المريع لتعطيل اي تحقيق جدي في قضية الانفجار في مرفأ بيروت؟”.

يذكر أنه عُثر على العقيد المتقاعد في الجمارك منير أبو رجيلي جثة داخل منزله في قرطبا قضاء جبيل (تبعد نحو 37 كيلومتراً عن العاصمة بيروت) في محافظة جبل لبنان، مصاباً بضربات على رأسه من آلة حادة.

وتتواصل التحقيقات لمعرفة أسباب الجريمة التي رجّحت بعض المعلومات أن تكون بدافع السرقة، لأن منزل المغدور محايد في أرض معزولة على أطراف بلدة قرطبا، وكان يتفقّد أعمال الصيانة التي يقوم بها عمّال، وعندما تأخّر الوقت قرر أن يبيت ليلته في المنزل ويعود صباحاً إلى بيروت.

وعندما حاولت زوجته الاتصال به أكثر من مرة للاطمئنان عليه لم تتلق جواباً، عندها لحقت به إلى المنزل الجبلي فوجدته جثة داخل المنزل.

واكتفت مصادر أمنية بالقول لـ”العربية.نت”: “إن العقيد أبو رجيلي قُتل بآلة حادة على رأسه عندما كان نائماً في سريره، ولا توجد آثار خلع وكسر للباب الرئيسي للمنزل”.