لبنان | ما صحة إصابة نعيم قاسم إثر هجوم في سوريا؟

كتبت أسماء لمنور في الخميس 3 ديسمبر 2020 10:17 مساءً - منذ ساعتين آخر تحديث: 3 - ديسمبر - 2020 7:45 مساءً ميليشيا حزب الله أشارت مواقع الكترونية عدّة ومنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي أخباراً عن إصابة نائب الأمين العام لـ”حزب الله” الشيخ نعيم قاسم بهجوم في سوريا. ونفت مصادر “حزب الله” لـ”النهار” هذه الأخبار المتداولة، مؤكدةً أنّ قاسم بصحة جيدة ويزاول عمله في مكتبه كالمعتاد. وانتشر عبر مواقع التواصل بياناً قيل إنّه صادر عن “الجيش السوري الحرّ” يعلن إصابة قاسم في تفجير موكب أمني.

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