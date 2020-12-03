لبنان | الانتخابات الطلابية في “اليسوعية”.. 24 مقعداً للقوات و11 للكتائب

كتبت أسماء لمنور في الخميس 3 ديسمبر 2020 07:17 مساءً - منذ 50 دقيقة

أعلنت مصلحة الطلاب في حزب “القوات اللبنانية” في بيان لها أن الانتخابات الطالبية في جامعة القديس يوسف جرت هذا العام على أربعة أيام على التوالي، حيث تنافست اللوائح المشاركة على 110 مقاعد موزعة على 10 كليات، تبعا للقانون النسبي. وقد خاضت القوات اللبنانية الانتخابات منفردة ومحافظة على حجم حضورها، اذ جدد طلاب اليسوعية ثقتهم بها، فحصدت 24 مقعدا، فيما نال تحالف حزب الله – حركة أمل – السوري القومي – التيار الوطني الحر (8 آذار) 17 مقعدا، والكتائب 8 مقاعد. أما النادي العلماني فقد نال 41 مقعدا، والمجموعات المستقلة 20 مقعدا. من ناحية أخرى، فازت حركة أمل بكلية واحدة بالتزكية، فيما فازت القوات اللبنانية بثلاث كليات والنادي العلماني بخمس كليات بالتزكية”.

وكانت النتائج على الشكل الآتي:

كلية الحقوق (Droit): “القوات” 3 مقاعد – الكتائب اللبنانية مقعدان – “النادي العلماني” 8 مقاعد.

كلية إدارة الأعمال (FGM): “القوات” 5 مقاعد – “تحالف 8 آذار” 6 مقاعد – “الكتائب اللبنانية” مقعدان

كلية العلوم السياسية (ISP): “القوات” مقعد – “النادي العلماني” 8 مقاعد.

كلية الهندسة (ESIB): “القوات” 3 مقاعد – “تحالف 8 آذار” 5 مقاعد – “الكتائب اللبنانية” مقعد – المستقلون 8 مقاعد.

معهد إدارة الأعمال (IGE): “القوات” 3 مقاعد – “تحالف 8 آذار” 3 مقاعد – “الكتائب اللبنانية” مقعدان – المستقلون 3 مقاعد.

كلية العلوم (FS): “القوات” 2 مقاعد – “تحالف 8 آذار” 3 مقاعد – المستقلون 6 مقاعد.

كلية الاقتصاد (FSE): “القوات” مقعدان – الكتائب اللبنانية مقعد – “النادي العلماني” 6 مقاعد.

معهد العلاج الفيزيائي (Physiothérapie): “القوات” 3 مقاعد – “النادي العلماني” 6 مقاعد.

كلية التغذية (Nutrition): “النادي العلماني” 6 مقاعد – المستقلون 3 مقاعد.

كلية العلوم التمريضية (FSI): “القوات” 2 مقاعد – “النادي العلماني” 7 مقاعد”.

ولفت البيان الى انه “سبق وتقدمت مصلحة الطلاب في حزب القوات اللبنانية بسلسلة اعتراضات حول العديد من المخالفات التي رافقت العملية الانتخابية، وعلى الرغم من ذلك لا تزال مؤمنة بقدرة الشباب اللبناني على التغيير على المستوى الطلابي، ليشكل ذلك مدخلا للتغيير الأكبر الذي تطمح له على مستوى الوطن.

من جهتها، أوضحت مصلحة الطلاب في حزب الكتائب ان “ثورة انتخابية طالبية شهدتها جامعة القديس يوسف، فقد أعلنت الحركة الطالبية الموحدة Unified Students Movement عن فوز 11 من مرشحيها في اللوائح المدعومة من طلاب الكتائب والمستقلين في انتخابات جامعة القديس يوسف USJ.

وقالت في ختام بيانها إن “الطلاب الفائزين يعاهدون الجميع مد يدهم للعمل داخل الهيئات الطالبية بما فيه مصلحة جميع الطلاب والجامعة، كما أننا نهدي الفوز إلى أرواح ضحايا انفجار بيروت عشية ذكرى الشهر الرابع لوقوع الانفجار، معاهدينهم البقاء على الثوابت التغييرية والسيادية، مناضلين من أجل تبيان الحقيقة وبناء لبنان الجديد”.