لبنان | معدلات كورونا كما السابق.. 1520 إصابة جديدة و 12 حالة وفاة

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تسجيل إصابات جديدة بكورونا في لبنان
أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 1520 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” منهم 1500 حالة تعود لمحليين و20 لوافدين، توازياً مع تسجيل 12 حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الأخيرة.
ولفتت الوزارة، في تقريرها اليومي حول مستجدات “كوفيد 19″، إلى أن عدد الإصابات الإجمالي ارتفع في البلاد إلى 132776 حالة، في وقت وصل عدد ضحايا الوباء الإجمالي إلى 1067 حالة وفاة.
كما أوضحت أن هناك 968 حالة استشفاء، 370 حالة في العناية المركزة، بينما هناك 148 حالة على أجهزة التنفس الإصطناعي.
تجدر الإشارة الى أن عدد الفحوص المخبرية بلغ 14192.
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