لبنان | الرئيس عون: الظروف تفرض التوسع بتصريف الأعمال لحين ​تشكيل الحكومة​ العتيدة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 3 ديسمبر 2020 07:17 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 3 - ديسمبر - 2020 5:31 مساءً

لفت ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​، في بداية اجتماع ​المجلس الأعلى للدفاع​، إلى أن “الوضع الراهن في البلاد هو وضع استثنائي يتطلب متابعة استثنائية واتخاذ قرارات لمعالجة هذا الوضع الدقيق، صحيح ان الحكومة مستقيلة وهي في مرحلة تصريف الاعمال، إلا أن الظروف الراهنة تفرض بعض التوسع في تصريف الاعمال لتلبية حاجات البلاد والمواطنين الى حين ​تشكيل الحكومة​ العتيدة”.

وشدد الرئيس عون على “ضرورة استمرار الاهتمام بأوضاع الطرق في ضوء السيول التي هطلت الاسبوع الماضي، علماً أن ورش وزارة الاشغال كانت جاهزة لفتح الطرق وإزالة برك المياه منها”.

من ناحيته أكد حسان دياب في بداية اجتماع المجلس الأعلى للدفاع إلى أن تطبيق الإجراءات كان جيداً. وكان الواضح أن هيبة الدولة ما تزال موجودة وفاعلة، وأن الأجهزة العسكرية والأمنية تستطيع أن تكون حازمة بفرض تطبيق القوانين والإجراءات وبالتالي تستطيع الأجهزة العسكرية فرض هيبتها

ورأى ضرورة لتجديد التعبئة العامة التي ينتهي العمل بها آخر هذه السنة لمدة ثلاثة أشهر، أي لغاية نهاية شهر آذار 2021.

وحذر دياب من أن الجيش الاسرائيلي يحاول العبث بالوضع الامني لذلك يجب فتح العيون أكثر والتنسيق بين القوى الامنية.