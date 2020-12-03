كتبت أسماء لمنور في الخميس 3 ديسمبر 2020 07:17 مساءً - منذ ساعتين آخر تحديث: 3 - ديسمبر - 2020 4:58 مساءً وزارة الاقتصاد نشرت وزارة الاقتصاد والتجارة نسخة عن نتائج التحاليل التي أجراها معهد البحوث الصناعية – المختبر المركزي لبحوث الحبوب والدقيق والخبز، التي أجريت لعينات من الطحين من الهبة العراقية المخزنة في مستودعات في منطقة الكرنتينا، وأخذت من أماكن مختلفة حسب الأصول المعمول بها، وقد جاءت جميعها مطابقة للمعايير الصحية والغذائية.

كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | وزارة الاقتصاد تنشر نسخة عن نتائج تحاليل عينات من الطحين من الهبة العراقية المخزنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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