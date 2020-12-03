لبنان | جيمس كليفرلي: لبنان على شفير عدم استطاعته إطعام نفسه

كتبت أسماء لمنور في الخميس 3 ديسمبر 2020 04:13 مساءً - منذ 10 ثواني

اشار وزير شؤون ​الشرق الأوسط​ ​البريطاني​ جيمس كليفرلي في مقال له، الى انه “يواجه ​لبنان​ الآن خطر متنامي يهدد مواطنيه. هذا الخطر يأتي كنتيجة مباشرة لنموذج اقتصادي فيه خلل. وكما كان الحال بالنسبة للانفجار في ​المرفأ​، فهذه مشكلة من صنع البشر أيضاً وكان بالإمكان تفاديها. لقد كان هذا الخطر في العموم صامتاً، غير أنه الآن يتعاظم يوماً بعد يوم. وباتت ​حالات​ الطوارئ وشيكة في التعليم والرعاية الصحية وفي ​قطاع الكهرباء​ أيضاً. ولكن الخطر الأكثر إلحاحاً هو ذاك المتعلق ب​الأمن​ الغذائي: لبنان على شفير عدم استطاعته إطعام نفسه”.

يشار إلى أن الرئيس عون أكد خلال استقباله الوزير جيمس كليفرلي إلى أن: انعقاد مؤتمر باريس يؤكد مرة أخرى اهتمام المجتمع الدولي بلبنان والحرص على مساعدته لمواجهة الظروف الصعبة التي يمر بها.