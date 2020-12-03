لبنان | أيوب أكد على دور الأساتذة الفاعل في تطوير البرامج والتبادل الأكاديمي مع الجامعات الفرنسية

كتبت أسماء لمنور في الخميس 3 ديسمبر 2020 04:13 مساءً - منذ ساعتين

التقى رئيس الجامعة اللبنانية البروفسور فؤاد أيوب، في مكتبه في مبنى الإدارة المركزية – المتحف، السفيرة الفرنسية في لبنان آن غريو يرافقها وفد من السفارة.

وأفاد المكتب الاعلامي في رئاسة الجامعة بأن اللقاء ناقش التعاون بين الجامعة اللبنانية والسفارة الفرنسية والمعهد الفرنسي لجهة دعم ضمان الجودة في التعليم العالي وبشكل خاص التعليم العالي الرسمي في لبنان، إضافة إلى دعم التبادل على مستوى مرحلتي الماستر والدكتوراه وتعزيز البرامج البحثية والدبلوم المشترك ومشاريع التطوير والابتكار.

وأشار المجتمعون إلى أهمية التعاون بين الجامعة اللبنانية والجامعات الفرنسية خصوصا في ضوء وجود ما يزيد عن مئة اتفاقية مع عدد كبير من الجامعات الفرنسية.

من جهته، ثمن أيوب زيارة السفيرة الفرنسية والوفد المرافق لها وأطلعه على “دور الأساتذة الفاعل في تطوير البرامج والتبادل الأكاديمي مع الجامعات الفرنسية انطلاقا من دور الجامعة اللبنانية في نشر الثقافة والعلم في المجتمع والاستجابة لحاجاته الاجتماعية والاقتصادية وانخراط الطلاب في سوق العمل المحلي والدولي ودورهم في نشر القيم الإنسانية حيث وجدوا”.