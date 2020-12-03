لبنان | صرافون من الفئة (أ) أمام القاضية عون

كتبت أسماء لمنور في الخميس 3 ديسمبر 2020 01:13 مساءً - منذ 19 دقيقة

تستمع النائبة العامة الإستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون اليوم الخميس إلى عدد من الصرافين فئة (أ) وأحد موظفي مصرف لبنان، من الذين ستقوم مفرزة الضاحية القضائية بالتحقيق معهم، في حضورها بمكتبها في قصر عدل بعبدا، للإدلاء بالمعلومات المتعلقة بالدولار المدعوم من مصرف لبنان.

وقد طلب منهم جلب كل المستندات التي تدون عليها أسماء الزبائن وأسباب بيعهم الدولار ووفقا لأي تسعيرة.

كما ستقوم المفرزة القضائية بالإستماع الى الصرافين الذين تم استدعاؤهم تباعا تحت إشراف القاضية عون.