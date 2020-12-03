لبنان | جنبلاط: لعب الأولاد في التحاصص بين عون والحريري مهزلة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 3 ديسمبر 2020 01:13 مساءً - منذ 50 دقيقة

قال رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط: “سمعنا مزحة ثقيلة انه سيكون نصيبنا الخارجية او السياحة من أجل المركز في بلد مقسوم وشكرا لا أريد السياحة.”

واعتبر في حديث لـ”سكاي نيوز” أنّ: “المنتصر الأكبر والعامل الأقوى هو حزب الله الذي ينتظر ويقوم بترتيباته العملانية على الارض.”

وأكدّ جنبلاط أنّ: “لعب الاولاد في التحاصص بين ميشال عون وسعد الحريري مهزلة وأعتقد بالقليل الذي نسمع ان العرقلة بينهما.”