كتبت أسماء لمنور في الخميس 3 ديسمبر 2020 01:13 مساءً - منذ 59 دقيقة مطعم - أرشيفية عطفاً على التعميم الصادر عن وزارة السياحة بتاريخ 30/10/2020، وبناءً على مقررات اللجنة الوزارية لمتابعة ملف وباء كورونا وقرار وزير الداخلية والبلديات رقم 1495، تطلب وزارة السياحة من المؤسسات السياحية والمطاعم الإقفال عند الساعة 10 مساءً ومغادرة الزبائن، على أن تنتهي من إجراءات التوضيب والتنظيف وإنصراف الموظفين في تمام الساعة 11 مساءً كحدٍ أقصى، حيث سيسطّر محاضر ضبط تصل إلى حد الإقفال بالشمع الأحمر بحق كل مؤسسة سياحية ومطعمية مخالفة لهذا التعميم.

كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | وزارة السياحة: لالتزام المؤسسات السياحية والمطاعم كافة بالإقفال في الأوقات المحدّدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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