لبنان | وزير الصحة: الإصابات آخذة بالإرتفاع ولن يسعفها عديد الأسرة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 3 ديسمبر 2020 09:10 صباحاً - منذ 54 دقيقة حمد حسن غرّد وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن على حسابه عبر تويتر قائلاً: “ومرّ أسبوعا الإقفال بإلتزام متفاوت لم يقدّم على المستوى الوطني طموحاً فاق التوقعات؛ والإصابات آخذة بالإرتفاع لن يسعفها عديد الأسرة التي أنجزت بشق الأنفس وزفيرها؛ ولأن كنت شاهداً بمدينتي على مبادرةٍ لطيفة قبل أن أكون مشاركاً عابراً فأديّت الموعظة بتواضع وكبرياء”.

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