لبنان | لا مساعدات عربية أو أجنبية مستعدة لمساعدة لبنان حالياً

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 2 ديسمبر 2020 09:17 مساءً - منذ 14 ثانية

كشفت مصادر دبلوماسية أنه لا توجد أي دولة عربية أو أجنبية مستعدة لمساعدة لبنان حالياً.

يذكر أنه أكّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال افتتاح “المؤتمر الدولي الثاني لدعم بيروت والشعب اللبناني”، الّذي يُعقد برئاسته والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، بواسطة تقنيّة الفيديو، أنّ “دعمنا للشعب اللبناني موجود وسيبقى، ولكنّه لن يحلّ محلّ عمل السلطات اللبنانية”.

ولفت إلى أنّ “المؤتمر سيساعد لبنان بالوقوف بعد انفجار مرفأ بيروت، ولكن هذا لا يعني إعفاء الدولة اللبنانية من قيامها بالإصلاحات المطلوبة منها”، مشدّدًا على “أنّنالن نتخلى عن التحقيقات بانفجار مرفأ بيروت وعنضرورة القيام بالإصلاحات، وسأزور لبنان قريبًا”.