لبنان | “لادي”: الأحزاب تستخدم الطلاب وقودا لتسجيل مكاسب طائفية ضيقة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 2 ديسمبر 2020 07:19 مساءً - منذ 51 دقيقة

أكدت “الجمعية اللبنانية من أجل ديموقراطية الانتخابات – لادي” في بيان تعليقا على ما جرى اليوم في جامعة القديس يوسف، أنها “تراقب منذ يوم الاثنين 30 تشرين الثاني 2020 انتخابات المجالس الطلابية في جامعة القديس يوسف في حرم العلوم الاجتماعية (هوفلان)، حرم العلوم الطبية والتمريضية، حرم الابتكار والرياضة (المتحف)، وحرم العلوم والتكنولوجيا في المنصورية، اضافة الى مركز الدروس الجامعية فرع زحلة حيث تقام الانتخابات نهار الخميس بعدما حسمت التزكية الانتخابات في باقي الكليات”.

ودانت الجمعية “الخطاب التحريضي لأحزاب السلطة في اليومين الماضيين -لا سيما حزب الله والقوات اللبنانية- والذي تطور الى عنف من تضارب ورشق بالمفرقعات النارية أدى الى سقوط جرحى بعدما استقدم بعض الأحزاب مناصريهم من خارج جامعة القديس يوسف للتجمع عند مداخلها والتحريض الطائفي ما زاد من حدة التوتر”.

كما استنكرت “انحدار مستوى الخطاب عند مرشحي بعض الأحزاب إلى درك مأساوي، اذ لا تجد هذه الأحزاب حرجا في استخدام التحريض والعبارات الطائفية البغيضة في مواقفها وتجييشها لأنصارها. هذا يؤثر بشكل بالغ وسلبي على أجواء العملية الانتخابية كما جرى في حرم هوفلان. كما تمنع العديد من الطلاب من التوجه الى الجامعة وممارسة حقهم الديمقراطي”.

وأهابت بـ”كافة الأحزاب التي تستخدم الطلاب وقودا لتسجيل مكاسب طائفية ضيقة”، طالبة منها “مراجعة أدائها، والارتقاء الى مستوى التحديات التي تواجه البلاد، إلى مستوى طموحات الشباب والشابات الذين يخوضون اليوم في جامعة القديس يوسف استحقاقا مميزا أرادوه ديمقراطيا”.

أخيرا، أشادت الجمعية بـ”حسن إدارة الجامعة في فرع هوفلان للاشكالات الحاصلة”، متمنية على الادارة “اتخاذ كافة الإجراءات المناسبة لمحاسبة المعتدين من كلا الطرفين”.