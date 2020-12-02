لبنان | اليكم التشكيلات الجديدة في الجيش اللبناني بالأسماء

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 2 ديسمبر 2020 06:13 مساءً - صدرت عن قائد الجيش العماد جوزيف عون مذكرة تشكيلات جديدة وأتت على النحو الآتي: العميد المهندس خازن القاري في تصرّف العماد قائد الجيش. العميد أحمد عدره مساعداً لقائد معهد تدريب الأفراد. العميد الركن محمد ضاهر رئيساً لقسم الأمن والتوجيه في الطبابة العسكرية. العميد الركن رياض علام يُفصَل من قائد للواء المشاة الثالث إلى مديريّة المخابرات. العميد الإداري داني البشراوي في المقرّ العام للجيش. العميد الركن نبيل عبدالله في مديرية المخابرات. العميد بلال قصب في مديرية المخابرات. العقيد طوني معوّض رئيساً لفرع المخابرات في منطقة جبل لبنان. العقيد سهيل حرب رئيساً لفرع المخابرات في منطقة الجنوب. العقيد الركن محمد ضاهر قائداً لفوج التدخل الخامس. العقيد الركن محمد دحبول قائداً لفوج الحدود البريّة الثاني. العقيد الركن جوزيف ابراهيم رئيساً للقسم الثالث في لواء المشاة الأوّل. العقيد الركن عماد نبها في مديرية المخابرات. العقيد الركن ابراهيم حوري رئيساً للقسم الرابع في لواء المشاة الأوّل. العقيد الإداري براء عويدات في مديرية المخابرات. العقيد الركن محمد الأمين رئيساً لفرع المخابرات في منطقة البقاع. العقيد عصام قسطنطين في مديرية المخابرات. العقيد الركن روجيه فرح معاوناً عملانياً في قطاع جنوب الليطاني. العقيد الركن نيقولاس تابت في مديرية المخابرات. العقيد أنطوان حنا رئيساً لفرع المخابرات في منطقة بيروت. العقيد الركن نزيه بقاعي قائداً للواء المشاة الثاني ويُفصَل إلى منطقة الشمال، ورئيساً لفرع المخابرات بالوكالة. العقيد سمير حرب في المقر العام للجيش.

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