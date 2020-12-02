لبنان | عراجي: علينا وضع خطة للدواء وإلا ..!

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 2 ديسمبر 2020 04:13 مساءً - منذ 51 دقيقة

آخر تحديث: 2 - ديسمبر - 2020 3:09 مساءً

أشار رئيس لجنة الصحة النائب عاصم عراجي إلى “أننا سمعنا من نائب حاكم مصرف لبنان ان في مصرف لبنان بين الـ 700 و800 مليون دولار”، سائلاً “ماذا يعني ذلك في ضوء الحديث عن رفع الدعم؟ وغداً عندما يرفع الدعم فان اسعار الدواء سترتفع بين 5 و6 اضعاف”.

وأضاف خلال مؤتمر صحافي عقده في مجلس النواب تناول فيه القطاع الصحي “سمعنا أيضا من المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي ان الضمان يصرف سنويا 500 مليار ليرة على الدواء، وفي حال جرى رفع الدعم نضربه بخمسة أضعاف، وفق سعر صرف الدولار اليوم يلزمه 2500 مليار ليرة. ايضا وزارة الصحة التي تستورد ادوية السرطان والامراض المستعصية بنحو 800 مليون دولار. ايضا علينا ان نضربها بخمسة اضعاف. وايضا التعاونية والقطاعات الطبية في الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام وشركات التأمين وكل القطاعات والمؤسسات الضامنة تنهار، واذا انهار الضمان تنهار المؤسسات الاستشفائية سنكون امام وضع صعب”.

وتابع “رأيت خلال النقاشات اننا لم نأت على سيرة الدواء بعد مرور ساعتين ونصف. امامنا 29 يوما، واذا لم نصل الى حل فماذا نفعل؟ تحدثت مع لجنة الدواء في اللجنة الوزارية في السرايا، وقلت لهم خلال فترة وجيزة علينا ان نعرف ماذا ستفعلون ولم تأت الاجابة، وتحدثت ايضا مع البنك الدولي”.

ولفت إلى أن “لجنة الصحة ستجتمع معهم غدا في مجلس النواب وسيكون هناك اتصال مباشر بأميركا لنعرف كيف سيساعدوننا في موضوع الدواء. اليوم قبل غد، علينا وضع خطة للدواء، وادوية الامراض المزمنة ممنوع المس بالدعم المتعلق بها، والا فسنكون امام واقع اجتماعي خطير”.

وختم “نحن في ازمة كورونا وهم الناس هو معرفة مصير الدواء، لذلك لا بد من وضع خطة سريعة من فوق، من السرايا، لا ان يلقوا الموضوع على مجلس النواب”.