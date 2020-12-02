لبنان | فهمي أدلى بافادته امام عويدات

آخر تحديث: 2 - ديسمبر - 2020 2:27 مساءً
محمد فهمي
ادلى وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي بافادته أمام النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات في الاتهام الموجه اليه بالإساءة الى القضاة اثر حديث تلفزيوني.
وغادر فهمي قصر العدل في بيروت من دون أي تصريح.
وبحسب معلومات صحفية فان فهمي لم يُصرّ على أقواله أمام عويدات بل قال إنه كان تحت ضغط نتيجة فرار عدد من السجناء من سجن بعبدا وفسر أنّ تصريحه كان نتيجة الإنفعال وقال إنه أرسل مستندات متعلقة بالفساد في القضاء الى التفتيش وليس الى النيابة العامة
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