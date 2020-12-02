لبنان | بالصورة: تضارب بين طلاب “القوات” وحزب الله في اليسوعية ووقوع إصابات

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 2 ديسمبر 2020 04:13 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 2 - ديسمبر - 2020 2:06 مساءً

وقع اشكال في الجامعة اليسوعية بيروت على خلفية الانتخابات الطالبية، بين طلاب من “القوات اللبنانية” وآخرين من “حزب الله” .

وتطوّر الاشكال إلى تضارب ما أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص.