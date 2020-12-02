لبنان | الادعاء على ٨ ضباط من بينهم قائد الجيش السابق جان قهوجي

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 2 ديسمبر 2020 01:13 مساءً - منذ 47 دقيقة

ذكرت LBCI انه تم الادعاء بملف الضباط من قبل النيابة العامة التمييزية امام المدعي العام في بيروت الذي بدوره ادعى امام قاضي التحقيق الاول في بيروت بالانابة شربل ابو سمرا وذلك لأول مرة بموجب قانون الإثراء غير مشروع.

والادعاء تم على ٨ ضباط من بينهم قائد الجيش السابق العماد جان قهوجي، ومدير المخابرات الأسبق العميد ادمون فاضل، ومدير مخابرات بيروت العميد جورج خميس ومدير مكتب قائد الجيش الاسبق محمد الحسيني، بالإضافة الى اربعة ضباط اخرين.