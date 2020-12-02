لبنان | لهذا السبب… مفاوضات بين بلوم بنك مع المؤسسة العربية المصرفية

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 2 ديسمبر 2020 11:16 صباحاً - منذ 45 دقيقة آخر تحديث: 2 - ديسمبر - 2020 10:28 صباحًا بلوم بنك أعلن بنك لبنان والمهجر ش.م.ل. عن دخوله في مناقشات حصرية مع بنك المؤسسة العربية المصرفية (Bank ABC لبيع حصته البالغة 42.99 ٪ من إجمالي رأس المال المصدر في بنك بلوم مصر ش.م.م. وبالتالي، سيدخل الطرفان في مفاوضات في هذا المجال من دون التأكيد على حتمية التوصل إلى اتفاق نهائي.

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