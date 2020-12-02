لبنان | دولار السوق السوداء يحافظ على ارتفاعه… كم بلغ سعره؟

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 2 ديسمبر 2020 11:16 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 2 - ديسمبر - 2020 9:45 صباحًا

بلغ سعر صرف الدولار في السوق السوداء اليوم الاربعاء 8025 ليرة لبنانية للشراء و8075 ليرة لبنانية للمبيع مقابل كل دولار أميركي.

وكان ترواح دولار السوق السوداء صباح امس ما بين 7700 ليرة للشراء و7800 ليرة للمبيع، ليعود الارتفاع مساء مسجلا 8000 ليرة للشراء، مقابل 8100 ليرة للمبيع.

ويشهد لبنان أسوأ انهيار اقتصادي منذ عقود، يتزامن مع شحّ الدولار وفقدان العملة المحلية أكثر من نصف قيمتها، عدا عن ارتفاع معدل التضخم، ما جعل قرابة نصف السكان تحت خط الفقر.

توازياً أوصت نقابة الصرافين شركات ومؤسسات الصرافة الإلتزام بتوصيات إجتماع السراي الحكومي بتاريخ 12/6/2020، حيث أعلنت تسعيرة صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية ليوم الاربعاء 15/6/2020 حصراً وبهامش متحرك بين: الشراء بسعر 3850 كحدٍ أدنى، والبيع بسعر 3900 كحدٍ أقصى.