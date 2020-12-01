مبنى إهراءات الحبوب
أعلنت نقابة موظفي وعمال اهراءات الحبوب في لبنان انها اجتمعت مع اعضاء من تكتل لبنان القوي وكتلة التنمية والتحرير، للبحث في أهمية إبقاء اهراءات الحبوب في مرفأ بيروت.
وأكدت النقابة في بيان، “أهمية الهبة الكويتية لإعادة إعمار هذه الاهراءات للحفاظ على الأمن الغذائي والمخزون الاستراتيجي للبلد في الحالات الطارئة”.
كما شددت على “ضرورة إبقاء هذا المرفق العام بيد الدولة اللبنانية وليس بيد القطاع الخاص”.
وكانت النقابة “اجتمعت بقائد الجيش العماد جوزيف عون وشكرته والقيادة على المجهود الذي قامت وما زالت تقوم به من مساعدات عينية وبشرية منذ انفجار 4 آب حتى تاريخه”.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | نقابة موظفي إهراءات الحبوب: لإبقاء هذا المرفق العام بيد الدولة وليس بيد القطاع الخاص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت بيروت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.