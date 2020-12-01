لبنان | بيان لـ “القوات” حول الإشكال مع “حزب الله”

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 1 ديسمبر 2020 08:20 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 1 - ديسمبر - 2020 6:14 مساءً

صدر عن مصلحة الطلاب في حزب القوات اللبنانية البيان الآتي:

تأسف مصلحة الطلاب في حزب القوات اللبنانية للحادث الذي وقع اليوم أمام حرم هوفلين. إذ بدأت بعض الحركات الاستفزازية منذ ساعات الصباح الأولى ولم تنتهِ إلا بإشكال حين تعرّض أحد الطلاب للضرب على يد مجموعة لحزب الله من خارج الجامعة، ما دفع بطلاب “القوات” إلى الدفاع عن أنفسهم. وقد تطوّر الأمر إلى إشكال بين الطلاب الموجودين في الجامعة والمجوعة الغريبة عن الجامعة.

وعليه، تشدّد مصلحة الطلاب في “القوات اللبنانية” على التعامل برقي والحفاظ على العملية الديمقراطية في الجامعة اليسوعية لاستكمال مرحلة الانتخابات في اليومين المقبلين.

كما تضع مصلحة الطلاب هذا الإشكال بعهدة القوى الأمنية لتتدخل فورًا منعًا لوقوع أي إشكال آخر. وتطلب منها بسط سيطرتها والحفاظ على أمن جميع الطلاب.