لبنان | جديد كورونا في السجون اللبنانية

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 1 ديسمبر 2020 06:17 مساءً - منذ 23 دقيقة

أصــدرت المديريـة العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة بلاغاً، اعلنت فيه:

“في إطار متابعة الحالات المصابة بفيروس كورونا في السجون، لغاية تاريخه:

تم تشخيص /578/ حالة إيجابية في سجن رومية المركزي، وذلك بعد إجراء /1807/ فحوصات (PCR) للنزلاء، من ضمنها /6/ حالات إيجابية في نظارة قصر عدل بيروت. وقد وصلت حالات الشفاء المخبري والسّريري والزّمني إلى /566/ حالة من أصل العدد الإجمالي المذكور أعلاه.

في سجن البترون، ان جميع السجناء الذين أصيبوا بفيروس كورونا وعددهم /21/، تماثلوا للشفاء.